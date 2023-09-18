استبعاد بونو من قائمة الهلال لمباراة نافباخور بدوري أبطال آسيا

كشف تقرير صحفي عن استبعاد البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، للحارس المغربي ياسين بونو، من حماية عرين الزعيم في مواجهة نافباخور الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وفقًا لصحيفة "الرياضية" قرر البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، الاعتماد على محمد العويس، حارس المرمى، أساسيًّا بدلًا من المغربي ياسين بونو في مواجهة اليوم أمام نافباخور الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

أضافت الصحيفة أن خيسوس أبعد الصربي سيرجي سافيتش والسنغالي كوليبالي من حساباته الفنية، وضم كلًا من البرازيليين نيمار جونيور، ومالكوم فيليبي، وميشيل ديلجادو، والبرتغالي روبن نيفيز، والصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وأنهى الهلال تحضيراته لمواجهة اليوم بتمارين لياقية وفنية.

ويفتقد الهلال لخدمات نجمه سالم الدوسري بسبب قرار انضباطي من قِبل الاتحاد الآسيوي بالإيقاف مواجهتين، بعد طرده في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني الموسم الماضي.