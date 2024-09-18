ما وضع السفير الإيراني في لبنان بعد إصابته بتفجيرات بيجر؟

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن سفير إيران في لبنان فقد إحدى عينيه وأصيب بجروح خطيرة في العين الأخرى نتيجة انفجارات الليلة الماضية في لبنان.

وقالت مصادر في طهران لقناة "الميادين" اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء، إن السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني أصيب بجروح خطيرة في عينه ، نتيجة "الهجوم الإلكتروني الإسرائيلي".

وفقد السفير إحدى عينيه وأصيب بجروح خطيرة في الأخرى، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وأدى هجوم أجهزة "بيجر" في لبنان إلى ارتفاع عدد القتلى أمس في صفوف اللبنانيين الى 12.

وفي هذه الأثناء، أفادت التقارير أن ما بين 3000 و4000 أصيبوا بجروح المئات منهم في حالة خطيرة، وتم نقل المصابين إلى عشرات المستشفيات في جميع أنحاء لبنان.

هذا و اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني "العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني في لبنان باستهداف المواطنين اللبنانيين من خلال تفجير أنظمة الاتصالات، مثالاً على القتل الجماعي وأدانه بشدة"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "هذا العمل الإرهابي المشترك، الذي هو في الواقع نوع من القتل الجماعي، يثبت مرة أخرى بوضوح أن الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، يهدد إقليميا ودوليا السلم والأمن الدوليين للخطير".

وقال: "وعلى هذا الأساس فإن مواجهة الأعمال الإرهابية ضد الكيان والتهديدات الناجمة عنه ضرورة واضحة ومن الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة من أجل مواجهة إفلات السلطات الإجرامية الصهيونية من العقاب".