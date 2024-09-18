تنظم دار الأوبرا حفلًا لفرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، ومشاركة عازفة القانون الدكتورة مها العربي وإشراف فني الدكتور عاطف إمام، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 19 سبتمبر على المسرح الصغير.

ويتضمن البرنامج باقة من أعمال الزمن الجميل منها "زوروني كل سنة مرة، هو ياهوي، فى يوم وليلة، سلم على، الحلو في الفرانده، يا تمر حنة، من حبي فيك ياجاري، سألوني الناس، يا ورد على فل وياسمين، للصبر حدود"، أداء نهى المصري، مريم هاني، ملك هاني، كريستينا، لميس امين، فاطمة مثنى، نورهان، اسماء الجمل بجانب فقرة للعزف المنفرد على آلة القانون أداء الدكتورة مها العربي.

وتعد "فرقة كوكب الشرق النسائية"، واحدة من الفرق الفنية المميزة تضم عدد من العازفات والمطربات الموهوبات وتقدم ألوانا مختلفة من أعمال الموسيقى العربية، مع إبراز دور المرأة في مجال الموسيقى والغناء.