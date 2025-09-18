جوجل تخطط لإقامة أربعة مراكز في أفريقيا لربط أحدث الكابلات البحرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال أليكس أوكوسي مدير عام جوجل أفريقيا، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج"، إن جوجل التابعة لشركة ألفابت تخطط لإقامة أربعة مراكز بنية تحتية جديدة في أفريقيا لربط أحدث كابلات الألياف البصرية البحرية الخاصة للقارة.

وسوف تربط المراكز التي عادة ما تضم البنية التحتية المهمة للكابلات البحرية مثل محطات الهبوط ومراكز البيانات، الكابلات إلى شمال وجنوب وغرب وشرق القارة.

وأضاف أوكوسي: "سوف يأتي التمويل من جوجل"، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل بشأن التكاليف.

وتابع أن المراكز هي "استثمار جديد" وأن عملاق التكنولوجيا "تجاوز قطعا" المليار دولار التي كانت قد تعهد بإنفاقها في أفريقيا في 2021 على مدار الخمس سنوات التالية.

ومن المؤكد أن البنية التحتية الجديدة ستؤدي إلى تحسين الوصول إلى الانترنت في أفريقيا حيث الاتصال متقطع ومكلف وعرضة للانقطاع عندما تتضرر كابلات الاتصال البحرية التي تخدم القارة.

وقال أوكوسي، إن جوجل تخطط لإنزال اثنين من أحدث كابلاتها وهما إكويانو وأوموجا، على القارة العام الجاري.

ومن المتوقع الانتهاء من المراكز خلال السنوات الثلاث المقبلة.