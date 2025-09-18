بيع النموذج الاختباري لامبورجيني بريجونتا في مزاد علني أكتوبر المقبل

تعتزم إحدى دور المزادات البلجيكية عرض النموذج الاختباري للسيارة لامبورجيني بريجونتا الذي تم الكشف عنه لأول مرة في 1998 للبيع في مزاد علني، وهو ما يتيح فرصة نادرة لعشاق السيارات النادرة من اقتناء سيارة فريدة من نوعها في تاريخ السيارات فائقة القوة.

وبحسب موقع "كار أند درايفر"، فإنه تم تصميم السيارة بريجونتا انطلاقا من السيارة ديابلو، حيث قدمت الشركة نموذجا اختباريا قابلا للاستخدام حتى وإن لم يتم إنتاجه على نطاق تجاري، حيث كانت هذه السيارة الأخيرة التي طورتها الشركة الإيطالية قبل استحواذ مجموعة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكس فاجن عليها في 1998.

كان التصميم الداخلي والخارجي للسيارة بريجونتا من إنتاج شركة صناعة الهياكل الفرنسية كاروسيري هيوليز تورينو، التي أخذت المحرك وناقل الحركة والشاسيه من لامبورجيني وصنعت جسما فضائيا ومقصورة زرقاء نابضة بالحياة.

وتم تصنيع هيكل السيارة بالكامل من ألياف الكربون، والتي كانت بمثابة ثورة في ذلك الوقت قبل أن تصبح شائعة الاستخدام في السيارات فائقة القوة اليوم.

واستوحى مصممو شركة الهياكل الفرنسية تصميم النموذج الاختباري بريتجونتا من الطائرة المقاتلة الفرنسية رافال التي تنتجها شركة داسو للصناعات الجوية.

كما استعارت بريجونتا طلاءها الرمادي غير اللامع من الطائرة نفسها. يتجلى تأثير مفاهيم تصميم الطائرات في الزجاج الأمامي الملفوف وزوج أنابيب العادم البارزة من الخلف بالسيارة.

بينما اعتمدت السيارة بريجونتا على السيارة لامبورجيني ديابلو رباعية الدفع كأساس،فإنه أُعيد تصميمها لتكون بنظام دفع خلفي.

وتم استخدام محرك ذي 12 صماما سعة 7ر5 لتر بقوة 529 حصانًا وعزم دوران يبلغ 446 رطلا لكل قدم مكعب مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات.

وقيل إن بريجونتا تستطيع الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9ر3 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى حوالي 207 كيلومترات في الساعة.

يذكر أنه تم تطوير النموذج الاختباري للسيارة بريجونتا أثناء سيطرة شركة صناعة السيارات الأمريكية كرايسلر على شركة لامبورجيني، ولكن لم يعرض إلا بعد عدة سنوات، حيث ظهرت لأول مرة في معرض باريس للسيارات عام 1998 بعد استحواذ مجموعة فولكس فاجن على العلامة التجارية.

وتم بيع هذا النموذج لاحقا إلى شركة خاصة، في حين ستتولى شركة برود أرو عرضه للبيع في صالة مزادات زوت كونكور في بلجيكا يوم 10 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر السيارة بين 5ر2 و5ر3 مليون يورو (9ر2 و2ر4 مليون دولار).



