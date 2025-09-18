ضبط 280 كيلو لحوم فاسدة بأختام مزوّرة في حملة للطب البيطري بسوهاج

نفذت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري في سوهاج، اليوم الخميس، حملة موسعة بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التموينية وهيئة سلامة الغذاء، استهدفت محال الجزارة والهايبر ماركت ومحال المجمدات وأماكن تجهيز المطاعم والأسواق؛ لمتابعة جودة وصلاحية اللحوم المعروضة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد حمدي، مدير عام المديرية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 270 كيلوغرامًا من اللحوم البلدية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تبيّن تغيّر خواصها الطبيعية وانبعاث رائحة كريهة منها، إلى جانب تهتك أنسجتها، فضلًا عن ذبحها خارج المجازر الحكومية وبأختام مزوّرة.

وأضاف حمدي أنه تم كذلك إعدام فوري لـ25 كيلوغرامًا من أسماك الفيلية الفاسدة والمتعفنة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر حيال الواقعة.