الأردن يعلن إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد عملية إطلاق النار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوقف الأردن، مساء الخميس، حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر.

وأهابت مديرية الأمن العام، بالمسافرين متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، مقتل منفذ هجوم معبر اللنبي – الكرامة.

وقال في بيان، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «منفذ العملية وصل في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الأردن وبدأ بإطلاق النار».

وأشار إلى أن «قوات الجيش من لواء الأغوار والسامرة تقوم حاليًا بعمليات تمشيط وتطويق مدينة أريحا».

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، معبر الكرامة شرق الضفة الغربية أمام حركة المسافرين القادمين، عقب عملية إطلاق نار في محيطه.

وأوضحت مصادر محلية لـ«وفا»، أن سلطات الاحتلال منعت حافلات المسافرين القادمين من الأردن إلى الضفة من الوصول إلى الجانب الفلسطيني، وشددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة.

من جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن عمّان تتابع ما يجري تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة – جسر الملك حسين.

وأضاف المومني في منشور عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الجهات المختصة تتابع الأمر، وستعلن عن أية تفاصيل حال ورودها.