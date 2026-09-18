مدير الرعاية الصحية في الأقصر يتفقد مستشفى طيبة التخصصي

أجرى الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر، جولة تفقدية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، لمتابعة انتظام العمل والخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتفقد مدير الفرع، وفق بيان صادر اليوم الجمعة، خلال الجولة، أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والصيدليات، حيث تابع سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية، ومدى الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة.

كما اطمأن الملاح على جاهزية الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتابع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى، إلى جانب الاستماع إلى عدد من المنتفعين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة داخل المستشفى.

وشدد الملاح على أهمية الحفاظ على جودة الخدمات الطبية، والالتزام بمعايير السلامة ومكافحة العدوى، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تؤثر على انتظام العمل، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة.