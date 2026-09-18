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يقدم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا لفرقة "كاريزما" بقيادة الفنان ماندو، ضمن برنامج "نسمات صيفية".

وتقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة من أعمالها الغنائية ذات الطابع الشبابي، في تجربة موسيقية معاصرة تجمع بين الأداء الغنائي والتجارب الجديدة في الشكل والمضمون.

وتأسست "كاريزما" في يناير 2026، وتضم إلى جانب ماندو المطربين هند عمران، وسارة حمودة، وأحمد كانزي، وهم من المطربين المحترفين الدارسين للموسيقى وأعضاء نقابة المهن الموسيقية.

ومن أبرز أعمال الفرقة "بنلعبو"، و"دماغي متهكرة"، و"شهر 8".

ويأتي الحفل ضمن توجه وزارة الثقافة إلى توسيع مساحات تقديم الفنون المعاصرة وإتاحة المنصات أمام التجارب والمواهب الجديدة، وفي إطار الدور الذي يضطلع به صندوق التنمية الثقافية في دعم الحركة الفنية وتنويع محتواها وإتاحة وصولها إلى الجمهور من خلال مراكزه الإبداعية.