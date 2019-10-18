أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موافقته على خوض لقاء المقاولون العرب في الجولة الخامسة للدوري الممتاز مساء السبت المقبل، رغم اعتراضه في البداية على تقديم موعد اللقاء.

وقال مرتضى في حديثه خلال مقطع فيديو، نشر عبر قناة "الحدث اليوم": "تعاطفت مع إدارة المقاولون بعد تقديم موعد اللقاء بشكل مفاجئ، لكن بعد بيان المقاولون بالموافقة على خوض اللقاء، سنلعب بشكل طبيعي خاصة أن الزمالك كان مرتبطًا بخوض القمة السبت المقبل قبل التأجيل لأسباب أمنية".

وأشار إلى أنه يحترم الرؤية الأمنية في تأجيل لقاء القمة، كما أنه يحترم منظومة اتحاد الكرة رغم وجود أخطاء تحفظ عليها من قبل، موضحًا أنه لا يحب تصدير الأزمات والمشاكل للدولة.

وأضاف "لا أعلم ماذا يريد محمود الخطيب رئيس الأهلي في بيانه الصادر بعدم خوض أي مباراة قبل لقاء القمة، الأهلي يهدد الدولة في هذا البيان وكل مرة يكون التهديد بالانسحاب وكأننا نلعب في شارع، رغم أن الخطيب يجلس على كرسي رئاسة مؤسسة عريقة وكبيرة".

وأوضح، أنه لن يرد على هذا البيان رغم أن بمقدوره إصدار بيان يرفض خلاله خوض لقاء المقاولون، إلا إذا لعب الأهلي ضد الجونة، موضحًا أنه لا يحب إثارة الأزمات.

وأضاف: "الأهلي فاز على الزمالك بلقاء السوبر المصري بنتيجة 3-2 باستغلال أخطاء من جانب الزمالك الذي عاد بقوة في الشوط الثاني وكاد أن يحسم اللقاء".

وأبدى مرتضى دهشته من رفض الأهلي خوض لقاء الجونة بالجولة الخامسة للدوري، رغم أن الجونة هو فريق رديف للأهلي.

واختتم تصريحاته: "الفارق كبير بين الخطيب ومحمود طاهر رئيس الأهلي السابق الذي كان صاحب مواقف وطنية رغم اختلافه معه، ولكن كان يراعي ظروف البلاد ولا يحدث فتنة وإثارة للجماهير، عكس ما يفعله الخطيب".