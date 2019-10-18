 الداخلية توجه قافلة طبية لقرية بالقليوبية وتوقع الكشف على 1169 حالة - بوابة الشروق
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الداخلية توجه قافلة طبية لقرية بالقليوبية وتوقع الكشف على 1169 حالة

مصطفى عطية
نشر فى : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 1:42 م | آخر تحديث : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 1:42 م

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار 3 أيام، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، حيث أسفرت جهودها عن توقيع الكشف الطبى على 1169 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية لهم ورفع العبء عن كاهلهم، واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر احتياجاً، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

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