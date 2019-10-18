السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

حذرت المملكة العربية السعودية ، اليوم الجمعة ، جميع المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى، ودعت الموجودين فيها إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إنه نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها لبنان، وتحسبًا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، وحرصًا من المملكة على سلامة مواطنيها، فإن الوزارة تحذر جميع المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى ، كما تطلب من المواطنين الموجودين في لبنان توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة عند الحاجة، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.