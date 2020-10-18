تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان أصدرته، مساء الأحد، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 32

بورسعيد 24 29

الإسكندرية 19 30

شرم الشيخ 25 33

أسوان 24 37

كاترين 16 27

الإسماعيلية 20 33