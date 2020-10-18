عاد مئات الآلاف من الأطفال دون سن السادسة إلى رياض الأطفال في إسرائيل اليوم الأحد، مع بدء المرحلة الأولى من رفع الإغلاق المفروض في أنحاء البلاد منذ 18 سبتمبر.

ومن المعروف أن يوم الأحد هو بداية أسبوع العمل والدراسة في إسرائيل.

أما بقية الأطفال والفتيان في المرحلة العمرية ستة أعوام فأعلى فيتعين عليهم مواصلة التعلم عن بعد من المنزل في هذه المرحلة من مراحل الإغلاق.

ورغم ذلك، عاد عشرات الآلاف من أبناء اليهود المتشددين إلى المدارس الدينية اليوم الأحد، بعد أن أمر حاخام بارز هذه المدارس بمعاودة الفتح، في انتهاك للقيود التي أمرت بها الحكومة.

وكان الحاخام نفسه حاييم كانييفسكي انتهك أوامر الحكومة خلال أول إغلاق تفرضه إسرائيل في مارس، من خلال إبقاء المدارس الدينية المتشددة مفتوحة.

وقال إنه يمكن التغلب على فيروس كورونا من خلال تجنب النميمة والتشهير ووضع احتياجات الآخرين قبل احتياجات المرء.

من جانبه، حث وزير التعليم العالي زئيف إلكين اليهود المتشددين على احترام القانون.