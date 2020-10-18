جوارديولا غير راض عن أداء مانشستر سيتي رغم الفوز على آرسنال

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عقب الفوز بهدف نظيف على آرسنال أمس السبت، في قمة مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، أن الفريق ما زال بعيدا عن مستواه المعهود، وأن هذه المباريات ستساعده على التطور على المستوى الجماعي.

واستعاد «السيتيزنس» ذاكرة الفوز في «البريميير ليج» بهدف نظيف على حساب آرسنال بفضل النجم رحيم سترلينج.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت» بعد المباراة التي شهدها ملعب «الاتحاد»: «الفريق قدم مباراة طيبة، واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا، نحن نتطور تدريجيا، لأن الفريق ما زال بعيدا عن أفضل مستوياته».

وأضاف المدرب الإسباني: «نحتاج لبعض الوقت لكي نتطور كفريق، لعبنا جيدا خلال 60 دقيقة أمام وولفرهامبتون، ولكن حالتنا البدنية لم تساعدنا، وأمام ليدز يونايتد الأمور كانت مختلفة، لأن أندية كثيرة لا تلعب بنفس الأداء مثل ليدز، بينما أعتقد أننا كنا جيدين أمام ليستر، حتى جاءت لحظة ركلة الجزاء علينا».

وعاد السيتي بهذه النتيجة لدرب الانتصارات في البريميير ليج بعد جولتين شهدتا تعادل وخسارة، ليرتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط في المركز العاشر.

وأشار أرتيتا في تصريحاته بعد المباراة: «حزين لأننا كنا نستحق نتيجة أفضل، ولكني راض بشكل عام عن الأداء أمام أحد أفضل فرق العالم».

وتابع: «جئنا إلى هنا لمواجهة أحد أفضل الفرق، ولكننا قدمنا أداء طيب، لا يمكنني مطالبة اللاعبين بأكثر من ذلك. ما علينا فعله هو استغلال الفرص التي تتاح لنا بأفضل شكل ممكن».

وبعد خسارة اليوم، توقف رصيد الفرق اللندني عند 9 نقاط في المركز الخامس مؤقتا.