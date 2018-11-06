ضبط 60 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 41 ألف حكم خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 60 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 41 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية شن حملاتها الأمنية تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة عن ضبط 60 قطعة سلاح ناري، بحوزة 55 متهمًا شملت المضبوطات 15 بندقية آلية، 10 بنادق خرطوش، طبنجة، 34 فردًا محليًا، و549 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزينة متنوعة، 140 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت الحملات 41 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت تشكيل عصابي ضم 3 متهمين ارتكبوا حادث سرقة، 89 قضية مخدرات بحوزة 94 متهمًا ضُبط خلالها 111 كيلو مخدرات متنوعة، 25 متهمًا ومراقبًا هاربًا، و15 متهمًا بالبلطجة، و183 دراجة نارية مخالفة، و20 ألف مخالفة مرورية.

فيما تم فحص 70 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات تبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.