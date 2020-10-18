قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم توقيف إمام مسجد بالإسكندرية وتحويله للتحقيق على خلفية، زعمه أن الفنان بهاء سلطان وعده خلال لقائهما في المسجد بأن تقتصر أعماله على تقديم الفن الهادف والابتهالات والأناشيد الدينية فقط، وذلك من خلال منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن «تصرف الإمام يعد رعونة ومراهقة شبابية من إمام شاب في مقتبل عمره»، مشيرًا إلى أن الإمام شعر بالفرحة والانبهار لوجود بهاء سلطان معه في المسجد.

وتابع أنه حتى وإن كان الفنان بهاء سلطان فضفض مع الإمام بالحديث، فكان لا ينبغي أن يخرج الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي ليروي ذلك؛ لأنها أسرار، وحتى لا يدعي بطولة زائفة بتعديل مسار الفنان كما زعم، وفقًا لقوله.

وذكر أن الأمور ستحسم في التحقيقات، قائلا إنه يتم العمل على تعديل مسار الإمام حفاظا عليه من الانجراف فيما انجرف إليه ما سبقوه من أئمة حول أحاديث عن أدوارهم في «توبة الفنانين».

واستطرد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: «لسنا جلادين ولكن نريد أن نقوم أبنائنا حتى وإن أصابهم بعض الخلل».

وكان أحمد علي درويش، إمام وخطيب مسجد الإمام البوصيري بالإسكندرية، قال إنه فوجئ بدخول الفنان بهاء سلطان، طالبًا من يأخذ بيده، زاعمًا أنه وعده بأن تقتصر أعماله على تقديم الفن الهادف والابتهالات والأناشيد الدينية فقط.