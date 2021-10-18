مجلس النواب يوافق على اتفاقيتين مع ألمانيا

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.

كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة، قبل قليل، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الخطة والموازنة، الطاقة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.