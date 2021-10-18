غواص إسرائيلي يعثر على سيف صليبي عمره 900 عام

عثر غواص إسرائيلي على سيف صليبي عمره 900 عام في البحر المتوسط.

وذكرت هيئة الآثار الإسرائيلية اليوم الاثنين أنه تم العثور على السيف في قاع البحر، وأن طول نصله يصل إلى متر، بينما يصل طول مقبضه إلى 30 سنتيمترا.

وقال نير ديستلفيلد، مسؤول وحدة منع السرقة في الهيئة الإسرائيلية "إن السيف، الذي لا يزال في حالة ممتازة، هو اكتشاف جميل ونادر، ومن الواضح أنه يعود لفارس صليبي".

وأضاف في بيان أن ساحل الكرمل، الذي تم العثور فيه على السيف، يحتوي على العديد من الخلجان الطبيعية التي كانت تأوي لها السفن قديما لحمايتها من العواصف.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع العثور على السيف مراقب من جانب هيئة الآثار الإسرائيلية منذ يونيو، إلا أنه لا توجد الكثير من الاكتشافات نتيجة ظهورها واختفائها تبعا لحركة الرمال.

واكتشف الغواص السيف أمس الأول السبت واصطحبه معه خشية سرقته أو تغطيته بالرمال مرة أخرى. ثم سلمه إلى السلطات وحصل على شهادة تقدير للمواطنة الصالحة.