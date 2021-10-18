الجيش اليمني يخوض معارك عنيفة ويكبد ميليشيات الحوثي خسائر في مأرب

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم /الاثنين/، تجدد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، واندلاع مواجهات عنيفة في مناطق الجوبة وملعاء بدعم من طائرات التحالف في استهداف لمواقع ميليشيات الحوثي.

وقال الجيش -في بيان أوردته قناة "اليمن الإخبارية"- إن طيران التحالف دمر سيارة مدرعة وأسلحة ثقيلة للميليشيات في منطقة "العقبة"، التي تكبدت خسائر كبيرة خلال المعارك، مضيفا "مع اشتداد المواجهات على الجبهات، طالبت إدارة مخيمات النازحين المنظمات الإنسانية بتوفير الاحتياجات اللازمة للنازحين من تلك المناطق".

بدوره، حذر مدير الوحدة التنفيذية للنازحين في محافظة مأرب من استمرار الحوثيين في منع المدنيين من الخروج من مديرية العبدية إلى مناطق آمنة، واختطاف العشرات من سكان القرى المحيطة بالمديرية، مؤكدا ارتكاب ميليشيا الحوثي جرائم ضد الإنسانية في مديرية العبدية بمحافظة مأرب، إضافة إلى تصفية مدنيين في قرى محيطة في اختراق صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.