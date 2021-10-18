مياه الإسكندرية تستقبل وفدا من وزارة التعليم لتفقد المدرسة الثانوية الفنية

استقبل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وفدا من قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، لتفقد فصول ومعامل المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بإدارة العامرية التعليمية بالمحافظة، موضحا أنها تعد طفرة جديدة للتعليم الفني، وتخدم طلاب المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة.

وأوضح جابر، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن المدرسة تضم نحو 88 طالبًا، بعدد 3 فصول ومن المقرر أن تزيد عدد الفصول في العام القادم إلى 6 فصول ثم 10 فصول في العام الذي يليه، مشيراً إلى أنه عقب تخرج الطلاب من المدرسة سيتم توفير فرص عمل لهم فوراً وفقاً لاحتياجات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تفقد الوفد التجهيزات المميزة بالمدرسة من الفصول والورش وجميع المعامل والتي تم تجهيزها، ويتم تدريب الطلاب داخل ورش ومعامل الشركة وفق الإمكانات التدريبية المتاحة بالمواقع على أيدي خبراء وفنيين، لدعم التدريب العملي والتطبيقي أثناء فترة الدراسة وكذلك أثناء فترة التدريب الصيفي.

وأكد جابر أهمية تطبيق تجربة المدرسة الفنية والتي تأتي في ضوء خطة الشركة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى؛ لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف قطاعات الصناعة وفتح فرص تأهيل وتعليم متميزة لتخريج فنيين ذوي مهارة عالية وفقاً لمتطلبات سوق العمل.