الرئيس الفلسطيني: القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة جريمة لا تغتفر

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن إسرائيل ارتكبت مجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها، مشيرًا إلى أنها «قصفت مستشفى المعمداني في غزة وهذه جريمة لا تغتفر».

ودعا في كلمة له، صباح الأربعاء، أبناء الشعب الفلسطيني إلى عدم الانجرار للفتن، محذرًا أنه «لن يستفيد منها إلا أعداء الشعب الفلسطيني».

وأضاف: «75 عاما من المعاناة والتشرد والاحتلال والاستيطان والجرائم والانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، والعالم في صمت مطبق».

وأكمل: «حذرنا المجتمع الدولي من عواقب جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأطالب في تلك اللحظات العصيبة بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا».