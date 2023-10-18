المفوضية الإفريقية: قصف مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، أن قصف مستشفى "المعمداني" بقطاع غزة والذي خلف أكثر من 800 شهيد فلسطيني هو "جريمة حرب"، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك.

وقال فكي في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لا توجد كلمات تعبر بشكل كامل عن إدانتنا للقصف الإسرائيلي للمستشفى في غزة اليوم، والذي أدى إلى مقتل المئات من الأشخاص".

وشدد على أن استهداف مستشفى، يعتبر ملاذا آمنا بموجب القانون الإنساني الدولي، يعد جريمة حرب، مضيفا "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن".

واستشهد ما يزيد عن 800 فلسطيني وأصيب مئات أخرين خلال قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة.

وكان هؤلاء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من الجيش الاحتلال لإخلاء منازلهم.

فيما زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن فصائل فلسطينية هي المسؤولة عن قصف المستشفى.

ولليوم الثاني عشر على التوالي، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.