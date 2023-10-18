قال هاني العتال المرشح على منصب نائب رئيس الزمالك ، انه رفض طلب حسين لبيب المرشح على منصب رئيس الزمالك خوض الانتخابات على منصب العضوية وقرر الترشح على منصب نائب الرئيس.

وأضاف العتال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: " لابد أن تسود الروح الطيبة بين كل المرشحين ومن يفوز يُقال له مبروك ونتمنى له التوفيق في خدمة نادي الزمالك ، وشدد على رفضه لخوض الانتخابات في القوائم بسبب اختلافه في وجهات النظر.

وتابع " اكن كل الاحترام لحسين لبيب وهشام نصر في هذه الانتخابات ولا توجد خلافات بين الأعضاء المرشحين في الانتخابات ، مؤكدا أن إدارة هشام نصر لاتحاد اليد تختلف عن إدارة النادي لأن اتحاد اليد يكون مدعوم من قبل وزارة الرياضة عكس إدارة النادي تماما ".