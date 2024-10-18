أشرف عبد الباقي يطلق مبادرة سوكسيه لدعم المواهب الشابة بمسرحية عريس البحر

افتتح الفنان أشرف عبد الباقي مبادرة "سوكسيه" لدعم المواهب الشابة، بعرض مسرحية "عريس البحر" من إخراج وليد طلعت، مساء أمس الخميس، على مسرح الريحاني بشارع عماد الدين في وسط البلد. العرض، الذي شهد حضورًا جماهيريًا كاملاً، يعاد اليوم في الثامنة مساءً على نفس المسرح.

استقبل عبد الباقي جمهور العرض في بهو المسرح والتقط معهم الصور التذكارية، مؤكدًا على أهمية مشروع "سوكسيه" الذي يستقبل كل أسبوع مسرحية جديدة لفرق شبابية.

وشدد على أن اختيار مسرحية "عريس البحر" كأول عروض المشروع جاء بعد جهد كبير من الفريق، متمنيًا أن ينال العرض إعجاب الجمهور.

المسرحية تدور في إطار درامي شعبي معاصر، مستوحى من موال "مسعود ووجيدة" للمطرب محمد طه، لتقدم ملحمة إنسانية عميقة تجمع بين التراجيديا والكوميديا، ما جعل الحضور يتفاعل مع القصة والمشاهد بشكل كبير.

يشارك في بطولة العرض مجموعة من الفنانين الشباب منهم محمد عطية، وفادي جمال، وسارة حامد، وأحمد حليم، إلى جانب فريق فني ضم دراماتورج محمد عادل، وديكور د. حمدي عطية، وأشعار أحمد شاهين، وموسيقى محمد الصاوي، واستعراضات شيرين حجازي.

عبر مخرج العرض وليد طلعت عن سعادته الكبيرة بالعرض على مسرح الريحاني، موجهًا شكره لأشرف عبد الباقي لاختياره "عريس البحر" ليكون باكورة مشروع "سوكسيه". كما وعد عبد الباقي الجمهور بعودة العرض قريبًا على مسرح نجيب الريحاني، ليحظى بفرصة عرض أكبر.