مسؤول أممي: العالم يمر بلحظة خطيرة مع انتشار الصراعات

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الخميس من أن العالم يمر بلحظة خطيرة للغاية في التاريخ، حيث بلغت درجة تجاهل القانون الدولي وعدم احترامه إلى "ذروة تصم الآذان".

وقال فولكر تورك إن النزاعات تتزايد وتتعمق، وإن قوانين حقوق الإنسان والإنسانية تتعرض "للانتهاك في ظل إفلات واسع من العقاب".

وانتقد المسؤول الأممي بشدة السلطات الإسرائيلية بسبب أنها سمحت للفلسطينيين في غزة بأن يصلوا إلى "مستويات كارثية من الجوع"، لكنه أشار أيضا إلى انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا والسودان وهايتي وميانمار، مؤكدا أنه يمكنه ذكر العديد من النزاعات الأخرى.

وتحدث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن هذه اللحظة الحرجة "لحياة البشر، ولحقوق الإنسان، وللاستقرار والازدهار" في الدول، وذلك في لقاء مع الصحفيين يوم الخميس وفي إحاطة للجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة يوم الأربعاء.