استئناف الرحلات الجوية في مطار بنجلاديش الرئيسي بعد حريق ضخم

استؤنفت الرحلات الجوية في مطار شاه جلال الدولي بعاصمة بنجلاديش، دكا، مساء اليوم السبت، بعد نحو ست ساعات من اندلاع حريق هائل دمر مجمع الشحن الجوي وتسبب في اضطرابات كبيرة بحركة السفر.

وقال إس إم راغب صمد، أحد كبار المسؤولين في المطار، إن أول رحلة أقلعت في الساعة 0906 مساء بالتوقيت المحلي (1506 بتوقيت جرينتش)، بعد دقائق من إعادة فتح المدرج في التاسعة مساء.

وكان الحريق، الذي اندلع بعد الظهر، قد دفع السلطات إلى تعليق جميع الرحلات الجوية فورا.

ووُصف الحريق بأنه شديد، إذ تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود فوق المطار وكانت مرئية من أجزاء مختلفة من المدينة. وقد التهمت النيران معظم مجمع الشحن الواقع بين مبنى الركاب الرئيسي وأماكن توقف الطائرات.

وقال طلحة بن زسيم، المتحدث باسم إدارة الإطفاء والدفاع المدني، إن 37 شاحنة إطفاء شاركت في السيطرة على الحريق، بمساندة وحدات من سلاح الجو والبحرية في بنجلاديش إلى جانب فرق الدفاع المدني.

وأدى الحادث إلى اضطرابات كبيرة في حركة الطيران، حيث تم تحويل 11 رحلة قادمة إلى مطاري سيلهت وتشيتاجونج، فيما أُلغيت جميع الرحلات المغادرة من دكا، ما تسبب في تكدس مئات المسافرين.

وتحركت السلطات بسرعة لنقل الطائرات بعيدًا عن المنطقة المهددة بالنيران.

وأصيب ما لا يقل عن 27 شخصا من المشاركين في عمليات الإطفاء، وأكدت الشرطة نقل 10 منهم إلى المستشفى، بينما أُرسل 17 آخرون، من بينهم تسعة من أفراد قوة "أنصار" الأمنية، إلى المستشفى العسكري المشترك لتلقي العلاج.