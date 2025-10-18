نادية فكري: كسر رقم باريس في بطولة العالم البارالمبية إنجاز كبير

أعربت نادية فكري، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، عن سعادتها البالغة بعد تحقيقها ذهبيتي الرواد في بطولة العالم البارالمبية المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تختتم منافساتها اليوم السبت.

وأكدت نادية فكري أن فرحتها تضاعفت بعدما نجحت في تحطيم رقمها الشخصي الذي سجلته في دورة الألعاب البارالمبية بباريس بفارق كيلوجرامين (2 كجم)، مشيرةً إلى أن المنافسة كانت قوية حتى اللحظات الأخيرة، وتمكنت رغم ذلك من تحقيق المركز الخامس على مستوى البطولة.

وقدمت نادية فكري شكرها لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على الدعم المتواصل الذي تتلقاه، كما أهدت الميداليتين الذهبيتين إلى أسرتها تقديرًا لمساندتهم الدائمة لها.

وتُختتم اليوم منافسات فرق الرجال والسيدات بالإضافة إلى الفرق المختلطة، على أن يعقبها حفل الختام الرسمي للبطولة.

وحققت مصر حتى الآن خمس ميداليات على مستوى الكبار؛ حيث توّج محمد المنياوي ورحاب رضوان بذهبيتين، بينما أحرز هاني عبد الهادي فضية، وحققت فاطمة محروس ومحمد صبحي برونزيتين.

وتشارك مصر في البطولة بـ 54 لاعبًا ولاعبة، من بينهم 21 في فئة الناشئين والناشئات، و33 على مستوى الكبار، في واحدة من أقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لرفع الأثقال البارالمبي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي.

وتشهد البطولة مشاركة 72 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها: البرازيل، كولومبيا، المكسيك، الصين، أذربيجان، ليبيا، العراق، تركمانستان، صربيا، كازاخستان، بريطانيا، الأردن، الفلبين، أوزبكستان، أيرلندا، السلفادور، أستراليا، إيطاليا، مالطا، الهند، تشيلي، مولدوفا، هولندا، بيلاروسيا، تايلاند، ماليزيا، كوت ديفوار، إندونيسيا، اليابان، كوريا، أرمينيا، بيرو، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، بولندا، الجزائر، وروسيا.