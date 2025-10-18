هيئة بريطانية: مقذوف مجهول يصيب سفينة قبالة سواحل اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم السبت، إصابة سفينة بمقذوف مجهول الهوية في خليج عدن، جنوبي اليمن.

وقالت الهيئة، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنها "تلقت بلاغا عن حادث على بعد 116 ميلًا بحريًا شرق عدن بإصابة سفينة بمقذوف مجهول ما أدى إلى نشوب حريق"، دون مزيد من التفاصيل.

ونصحت "السفن بالعبور بحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

وكشفت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس الماضي، عن مقتل رئيس أركان قواتها محمد عبد الكريم الغماري، إثر غارات أمريكية إسرائيلية، استهدفت اليمن خلال "معركة إسناد" قطاع غزة على مدى عامين.

وحتى الساعة 12:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من جماعة الحوثي التي كانت تستهدف سفنا تابعة لإسرائيل أو مرتبطة بها، ردا على الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل في 9 أكتوبر الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، استنادا لخطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وتضمنت هذه المرحلة إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما سُمي "الخط الأصفر"، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت 67 ألفا و967 شهيدًا، و170 ألفا و179 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت مجاعة في استشهاد 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلًا.