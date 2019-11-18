رئيس جامعة الأزهر يحذر من الانسياق وراء الشائعات

حذر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الطلاب من الانسياق وراء الشائعات التي تسعى لنشر الفوضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الهدف منها هو نشر الإحباط و الطاقة السلبية بين الشباب .

جاء ذلك -خلال تفقد المحرصاوي اليوم- كلية اللغة العربية بالمنوفية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، والمشاركة في تكريم المتميزين من الطلاب المتفوقين. وذلك في إطار حرصه على تشجيع الطلاب على النجاح والتفوق.

وطالب رئيس الجامعة العمداء والأساتذة بضرورة ربط الأنشطة الطلابية بقضايا المجتمع المصري، لدمج الطلاب في هذه القضايا ورفع الوعي لديهم ، بما يخدم الوطن ويدعم رسالة جامعة الأزهر ورؤيتها الأكاديمية والمجتمعية، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

كما دعا إدارات الكليات بالقاهرة والأقاليم لتنظيم فعاليات وندوات توعوية بهدف تعميق الانتماء وحب الوطن

لدى منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات.

وفي نهاية الاحتفالية قام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا الرمزية على الطلاب، وتكريم مجموعة من الطلاب المتفوقين.

جدير بالذكر أن كلية اللغة العربية بالمنوفية كانت من أوائل الكليات التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.