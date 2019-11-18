كهربا يقود الهجوم.. وأصحاب الأرض يستغلون الجمهور والمناخ لدخول التاريخ



يخوض المنتخب الوطنى فى الثالثة عصر اليوم، مواجهة صعبة أمام جزر القمر باستاد مالوزينى بالعاصمة مورونى، فى الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.



تعد المباراة صعبة لكلا الفريقين، فالمنتخب الوطنى تعادل فى أول لقاءاته أمام كينيا 1/1، والخسارة تعنى تهديدا مبكرا لفرص حسام البدرى فى قيادة الفراعنة، خاصة وأن المنتخب سيتجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط، فى الوقت الذى سيرتفع رصيد جزر القمر إلى 6 نقاط.



أما لاعبو جزر القمر فيسعون لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، فالفوز على الفراعنة، فى انتصار قد يقرب جزر القمر من الحلم وهو كأس الأمم الإفريقية الكاميرون.



يعانى المنتخب من الظروف المناخية السيئة فى جزر القمر، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، بجانب نقص الأكسجين بسبب ارتفاعها عن سطح البحر، وهو ما أعلنه حسام البدرى، المدير الفنى، بأنه يخشى من تأثر اللاعبين بتلك العوامل الجوية إلى جانب إقامة المباراة عصرا.



وتحاصر الغيابات المنتخب فى مواجهة جزر القمر، فى ظل غياب أكثر من لاعب أساسى، على رأسهم محمد صلاح وحمدى فتحى وأحمد جمعة وأحمد حسن كوكا للإصابة، بالإضافة إلى سباعى فريق بيراميدز يتقدمهم عبدالله السعيد، الذين تم استبعادهم بقرار من الجهاز الفنى لتأخرهم فى الانضمام للمنتخب، وهو ما يتسبب فى نقص الحلول الفنية المتاحة أمام حسام البدرى.



واشتكى المنتخب بعد التعادل مع كينيا من تراجع معدل اللياقة البدنية لمعظم اللاعبين، لعدم مشاركة أغلب اللاعبين المحترفين مع فرقهم بصفة أساسية، أمثال محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى، بالإضافة إلى توقف مسابقة الدورى منذ ما يقرب من شهر وهو ما أثر على لياقة اللاعبين.

يدخل البدرى، المباراة وهدفه الحفاظ على حظوظ المنتخب، وحرص المدير الفنى، على علاج السلبيات والأخطاء التى شهدتها مبارة كينيا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.



من المنتظر أن تشهد التشكيلة، مشاركة رامى ربيعة على حساب محمود علاء الذى وضح ابتعاده عن مستواه، كما يدرس البدرى، مشاركة محمد الننى، أساسيا واللعب بثلاثة وسط مدافعين طارق حامد وعمرو السولية ومحمد الننى للتأمين، على أن يكون محمود كهربا، مهاجما كما هو فى التشكيلة الماضية، وسيشارك أحمد زيزو على حساب حسين الشحات ومحمود تريزيجيه أساسيا أيضا.



ومن المنتظر أن يمثل المنتخب، محمد الشناوى فى المرمى، أحمد حجازى ورامى ربيعة وأحمد فتحى وعبدالله جمعة فى الدفاع، طارق حامد وعمرو السولية ومحمد الننى وأحمد زيزو ومحمود تريزيجيه وفى الهجوم محمود كهربا.



وحذر حسام البدرى جميع اللاعبين، خلال المحاضرة الأخيرة مع اللاعبين، من مواصلة الأداء الهزيل خلال مواجهة جزر القمر، خاصة أن هذه المواجهة ستحدد ملامح منافسة الفراعنة على بطاقة التأهل للكان الإفريقى.



وتابع البدرى خلال جلسته مع اللاعبين، أنه لا بد من إحراز الفوز خارج الديار ضد منتخب جزر القمر، ومصالحة الجماهير، مهددا اللاعبين بالاستبعاد لعدم قدرتهم على تمثيل المنتخب الوطنى.



ويخشى الجهاز الفنى للمنتخب من ارتفاع درجة الحرارة، بجانب الرطوبة التى تصل إلى 75%، وهو ما يؤثر على المجهود البدنى للاعبين خلال المباراة، فى الوقت الذى اطمأن البدرى، على أرضية الملعب الذى سيحتضن اللقاء.



على الجانب الآخر، يدخل منتخب جزر القمر، المباراة وهدفه مواصلة انتصاراته وتصدر المجموعة السابعة، معتمدا على عدد كبير من اللاعبين الذين يشاركوا فى الدرجة الثانية فى فرنسا.



من جهته، أكد أمير عبده، المدير الفنى لمنتخب جزر القمر، جاهزية لاعبيه لمواجهة منتخب مصر، مؤكدا أن جماهيره ستكون حافزا قويا للاعبين للفوز على مصر.



يذكر أن منتخب جزر القمر تم تشكيله فى 1979 وانضم إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم فى 2003 وأصبح عضوا فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فى 2005.



أول مباراة دولية معترف فيها كانت فى اليمن فى ديسمبر 2006 ضمن تصفيات كأس العرب 2009، بينما يعتبر الفوز على جيبوتى 4/2 الأكبر فى تاريخه.



فى عام 2007 شارك فى تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الإفريقية ولكنه خرج من الدور الأول بخسارته من مدغشقر 2/10 فى مجموع المباراتين.



أفضل تصنيف لمنتخب جزر القمر كان 127 عالميا فى أكتوبر 2017، وأسوأ تصنيف له 207 عالميا فى ديمسبر 2006، وكانت أكبر خسارة فى تاريخه أمام مدغشقر بنتيجة 6/1، يوم 17 ديسمبر 2006.