ميار شريف تواجه الإسبانية مارتا في بطولة لاس بالماس للتنس

تلعب ميار شريف بطلة مصر في التنس الأرضي والملقبة بفتاة مصر الذهبية أمام اللاعبة الإسبانية مارتا كوستيك في الدور الثاني لبطولة لاس بالماس المقامة بإسبانيا.

وتلعب ميار المصنفة رقم 132 عالميا أمام مارتا كوستيك المصنفة رقم 987 عالميا غدا الخميس في الدور الثاني للبطولة.

وكانت ميار قد تغلبت على الإسبانية مارينا باسولوس ريبيرا المصنفة رقم 370 عالميا في الدور الأول بمجموعتين دون رد في مباراة امتدت لساعتين و15 دقيقة جاءت نتائجهم 6-2 و7-6.

وتدخل لاعبة مصر هذه البطولة بهدف تحسين تصنيفها لتدخل ضمن أفضل مائة لاعبة في العالم.

وكانت بطلة مصر قد قفزت إلى المركز 132 عالميا والثاني عربيا بعد فوزها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس بالولايات المتحدة الأمريكية في إنجاز كبير.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسي في إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس في أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب في أولمبياد طوكيو عام 2021.