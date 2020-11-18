 ألمانيا: الانسحاب من أفغانستان قبل الأوان قد يضر محادثات السلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا: الانسحاب من أفغانستان قبل الأوان قد يضر محادثات السلام

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
وكالات:
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 7:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 7:51 م
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، يوم الأربعاء، إن سحب القوات الأمريكية السابق لأوانه من أفغانستان قد يعقد محادثات السلام بين حكومة كابول وحركة "طالبان".

وكان ماس يعلق على خطط أمريكية لسحب 2000 من قواتها من أفغانستان.

وصرح ماس: "يظل من المهم للغاية بالنسبة لنا ألا نعرض ما توصلنا إليه حتى الآن للخطر باتخاذ أي إجراءات متسرعة"، وفقاً لوكالة رويترز.

وتابع أن الحكومة الألمانية على اتصال مع واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وتدرس عواقب سحب القوات الأمريكية على نحو 1200 جندي ألماني منشورين في أفغانستان في إطار بعثة الحلف الأكبر حجما.

وأضاف: "يقلقنا بشكل خاص كيف سيؤثر الإعلان الأمريكي على محادثات السلام الأفغانية".

وتابع أن المفاوضات معقدة بالفعل بما يكفي وبعيدة كل البعد عن الاستكمال.

ومضى يقول: "في مثل هذا الوضع يتعين علينا ألا نضع المزيد من العراقيل التي سيأتي بها بالتأكيد سحب القوات السابق لأوانه".

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