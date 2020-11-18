تعرض اليوم الأربعاء، 3 عروض مسرحية من مصر والعراق وليبيا، ضمن فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة من مهرجان "شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" دورة القديرة الراحلة سناء جميل، والتي تستمر حتى الجمعة المقبلة.

تبدأ الفعاليات اليوم في الساعة العاشرة صباحا بملتقى فكري خاص بالدورة الخامسة تحت عنوان"المسرح الشبابي صناعة ثقافية لتنمية مستدامة"، يليها في الساعة الثانية والنصف ظهرا مناظرة" 150 سنة مسرح مصري"يديرها الفنان الكبير محمود الحديني.

كما تبدأ العروض المسرحية المشاركة بمسابقات المهرجانات، حيث يعرض في الساعة الخامسة والنصف عصرا ضمن مسابقة العروض الكبرى العرض المسرحي"هاملت 1983"، من دولة العراق ومن إخراج فكرت سالم، وفي الساعة السابعة مساء تعرض ضمن مسابقة المونودراما مسرحية"صورة ماريا" من مصر إخراج منار زين، وفي الساعة العاشرة مساء تعرض ضمن مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات، مسرحية "عجاف+200" من ليبيا، إخراج وسيم بورويص.

مهرجان "شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" تقام دورته الخامسة التي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، ويرأس المهرجان الفنان والمخرج مازن الغرباوي، وترأسه شرفيا الفنانة سميحة أيوب.