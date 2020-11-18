 النيابة تأمر بإيداع رضيعة عثر عليها في عمارة سكنية بالعاشر بدار رعاية - بوابة الشروق
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النيابة تأمر بإيداع رضيعة عثر عليها في عمارة سكنية بالعاشر بدار رعاية

كتبت – فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 10:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 10:35 م

أصدرت نيابة العاشر من رمضان العامة بالشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإيداع رضيعة حديثة الولادة، عثر عليها داخل عمارة سكنية بالمجاورة 49 بالعاشر من رمضان، بإحدى دور الرعاية بفاقوس.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي بالعثور على طفلة حديثة الولادة، مُلقاة على سلم عمارة سكنية بالمجاورة 49 بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إيداع الصغيرة بإحدى دور الرعاية بفاقوس، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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