الكونغو الديمقراطية: انتهاء تفشي الإيبولا وإجمالي الوفيات 55 شخصا

أعلن وزير صحة الكونغو الديمقراطية، انتهاء تفشي مرض "الإيبولا"، الذي أصاب 130 شخصا وأودى بحياة 55 آخرين في غرب البلاد، وذلك منذ ظهور الحالات الأولى في شهر يونيو الماضي.

وأظهرت البيانات التي نشرتها حكومة الكونغو -اليوم الأربعاء- أن عدد الوفيات جراء بالإيبولا تجاوز 2000 حالة في شرق البلاد، بينما تخطى عدد الإصابات 3 آلاف شخص.

وكانت السلطات الكونغولية قد أعلنت رسميا في أغسطس من العام الماضي تفشي المرض وجاءت في المرتبة الثانية من حيث عدد وفيات المصابين به، بعد غرب أفريقيا التي سجلت وفاة أكثر من 11300 مريض، وذلك خلال الفترة من عام 2013 إلى 2016.