سامسونج إلكترونيكس تغلق معمل أبحاث للهواتف المحمولة بسبب حالة كورونا

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس اليوم الأربعاء إغلاق أحد معامل أبحاث الهواتف المحمولة في مدينة سوون جنوب العاصمة سول مؤقتا بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في المعمل بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن شركة سامسونج القول إنها أمرت كل العاملين في مبنى المعمل بالعمل من منازلهم، في حين يغلق الطابق الذي ظهرت فيه الإصابة حتى يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن سامسونج وهي أكبر منتج لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم أعلنت في السابق ظهور حالات كورونا مؤكدة في مركز أبحاثها بالعاصمة سول ومصانعها في مدينتي يونجين وجومي.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات اليومية المؤكدة في كوريا الجنوبية إلى 313 حالة اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر آب/أغسطس الماضي.