تركيا تفرج عن الزوجين الإسرائيليين المتهمين بالتجسس بعد تصويرهما منزلا لأردوغان

أفرجت تركيا عن الزوجين الإسرائيليين، موردي ونتالي أوكنين، اللذين اعتقلا قبل 8 أيام خلال زيارتهما إلى أسطنبول بتهمة التجسس؛ بعد ضبطهما يصوران منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، نفى تهم التجسس الموجهة للزوجين، قائلا:" لا يعلمان لحساب أي وكالة إسرائيلية، كما أرسلت حكومته مبعوثا إلى تركيا للمساعدة في العمل على إطلاق سراحهما.



تناولت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها، أن التحقيقات التركية أوضحت أن الزوجة أرسلت الصور لعائلتها عبر واتساب، وكتبت عليها "هذا منزل ميل"، بعدما صعد إلى الطابق الـ 34 من برج "تشامليجا"، للاتصالات، حيث تبين أنهما صورا القصر ونقاط التأمين بعدسات مكبرة أثارت شكوك الأمن في المكان.



وصل إلي إسرائيل صباح اليوم الخميس الزوجان موردي ونتالي اوكنين بعد ان أفرجت السلطات التركية عنهما، وكانا قد اعتُقلا قبل ثمانية أيام بشبهة التجسس إثر تصويرهما القصر الرئاسي في أسطنبول.



وشكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية في بيان مشترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته على تسوية القضية.





