مجموعة السبع تطالب بيلاروسيا بوضع حد لأزمة المهاجرين على حدود بولندا

طالب وزراء خارجية مجموعة السبع، بيلاروسيا، بوضع حد لأزمة المهاجرين على الحدود البولندية، معربين عن إدانتهم لإجراءات بيلاروسيا بتنظيم هجرة غير قانونية إلى أوروبا.

وأعرب وزراء مجموعة السبع عن تضامنهم مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا في أزمة المهاجرين مع بيلاروسيا، داعين الأخيرة إلى وقف استغلال قضية المهاجرين، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

واعتقلت قوات الأمن البولندية نحو 100 مهاجر حاولوا عبور الحدود مع بيلاروس ليل الأربعاء الخميس، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع البولندية.

وأفادت الوزارة بأن «الأجهزة البولندية اعتقلت مجموعة من نحو 100 مهاجر، واتهمت بيلاروس بأنها أرغمت مهاجرين على رشق الجنود البولنديين بالحجارة لتحويل انتباههم»، مشيرة إلى أن «محاولة عبور الحدود جرت على مسافة بضع مئات الأمتار من المكان».

واحتشد آلاف المهاجرين، يتحدرون بمعظمهم من الشرق الأوسط، منذ أيام وسط درجات حرارة تحت الصفر على حدود بيلاروس مع بولندا على أمل الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويتهم الغرب، بيلاروس، بتدبير موجة الهجرة منذ الصيف ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها لقمعها حركة معارضة شهدتها عام 2020 بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل.