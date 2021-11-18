 العناية الإلهية تنقذ شابا حاول الانتحار في النيل بالجيزة - بوابة الشروق
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العناية الإلهية تنقذ شابا حاول الانتحار في النيل بالجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 2:56 ص | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 3:02 ص

تمكن عامل ومراكبي من إنقاذ حياة شاب أقدم علي الانتحار قفزا في مياه النيل، من أعلي كوبري عباس بدائرة قسم شرطة الجيزة، حيث تصادف وجودهما أثناء محاولة الانتحار، وقاموا بسرعة إخراجه من المياه عقب قفزه.

وتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها محاولة انتحار أحد الأشخاص قفزا من أعلي كوبري عباس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين قيام شاب في بداية العقد الثالث من عمره بالقفز من أعلى كوبري عباس في مياه النيل، وتمكن عامل ومراكبي تصادف وجودهما من إنقاذه.

وبسؤال الشاب أفاد بوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته مما تسبب له في أزمة نفسية حاول على أثرها الانتحار.

و تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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