السفير الإيطالي الجديد يزور متحف الحضارة ويؤكد شغف سائحي بلاده بالسياحة في مصر

زار السفير الإيطالي الجديد لدى مصر، ميكيلى كواروني، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، يرافقه دافيدي سكالماني المستشار الثقافى لدولة إيطاليا بمصر ومدير المعهد الثقافي الإيطالي، والدكتورة جوزفينا كابريتو مدير معهد الآثار الإيطالي.

تأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج الثقافي التبادلين الذي يقوم به المتحف؛ لتعزيز سبل التعاون على المستوى السياحى والثقافى والأثرى خلال الفترة المقبلة.

واصطحب رئيس هيئة المتحف الدكتور أحمد فاروق غنيم، السفير الإيطالي والوفد المرافق له، في جولة إرشادية قامت بها الدكتورة ماريان عادل كبيرة أمناء بالمتحف، للتعريف بأهداف المتحف ورؤيته ورسالته وأنشطته المختلفة، كما قاموا بجولة تفقدية في قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية ومركز الترميم، والتعرف على فلسفة العرض بالمتحف والذى يركز على إبراز دور المتحف الريادى على الحضارات في مختلف المجالات والعلوم والفنون والآداب.

وأكد السفير الإيطالي ميكيلي كواروني، أن مصر تعد أحد المقاصد السياحية الهامة التي تسعى إيطاليا إلى تنظيم رحلات سياحية إليها، حيث إن السائح الإيطالي لديه شغف واهتمام كبير بالسياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية فى مصر بصفة عامة وللمتحف القومى للحضارة المصرية بصفة خاصة.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع المتحف فى الفترة المقبلة، مشيرا الى القيام بالأنشطة التعليمية والثقافية والفنية بالمتحف والبرامج المختلفة التى تعمل على خدمة المتاحف والتراث ، وأشاد السفير والوفد المرافق له بالمتحف والتطور التكنولوجي المستخدم.

وأشاد بمركز المومياوات وطرق العرض الحديثة، مؤكدا ضرورة التعاون الثقافي والفني بين الجانبين.

من جانبه أعرب رئيس هيئة المتحف الدكتور أحمد فاروق غنيم عن حرصه الشديد على مد جسور الوعي الفكري والحضاري والثقافي مع دول العالم، مؤكدا أهمية القطاع السياحي المصري والثقافي وتكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية والعمل على وضع المتحف القومى للحضارة المصرية على خريطة السياحة العالمية والمكانة التى تليق به.

وأشار إلى أن الطبيعة السياحية والمشروعات الثقافية التى تتم بالمتحف، بالإضافة إلى تقديم الخدمات بأعلى جودة؛ ستنعكس بالإيجاب على مردود السياحة للمتحف.