كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس عن تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وذلك وسط تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي، مما يضع السلطات الصحية في حالة تأهب قصوى.

وأعلنت الوكالة عن 3292 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 406 آلاف و65 إصابة. ويمثل هذا العدد أعلى مستوى من الإصابات بالفيروس منذ تأكيد أول حالة إصابة بكورونا في البلاد في يوم 20 يناير العام الماضي، كما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 3270 إصابة والمسجل في يوم 25 ديسمبر العام الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها الحصيلة اليومية لحالات الإصابة أكثر من 3 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.

كما سجلت البلاد 29 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات الناتجة عن كورونا إلى 3187 حالة.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 3,272 إصابة محلية و20 إصابة وافدة من الخارج.

يذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية بدأت تخفيف القيود الصارمة على مكافحة الفيروس التي استمرت لأشهر في إطار مخطط "التعايش مع كورونا" بدءا من أول نوفمبر، من أجل العودة التدريجية إلى حياة ما قبل الجائحة.