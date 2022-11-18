شحنة من الأسمدة الروسية تتجه إلى مالاوي في ظل إزالة العوائق

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قالت ريبيكا جرينسبان رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف اليوم الجمعة، إن شحنة أولى من الأسمدة الروسية تم حجزها في موانئ أوروبية ستصل إلى مالاوي الأسبوع المقبل.

وتم حجز شحنات الأسمدة الروسية بسبب العقوبات الدولية التي تم فرضها على موسكو عقب غزوها لأوكرانيا، من بين أمور أخرى.

ومن المقرر حاليا أن تغادر السفينة في 21 نوفمبر الجاري. وينسق برنامج الأغذية العالمي نقل الشحنة.

وأوضحت جرينسبان أن روسيا تتبرع بالأسمدة، وبحسب معلومات سابقة من المقرر أن تحمل السفينة 20 ألف طن من الأسمدة في روتردام.

وأضافت جرينسبان أن إجمالي 300 ألف طن من الأسمدة الروسية تكدست في الموانئ الأوروبية، مشيرة إلى أنه تم تذليل كافة العقبات أمام عملية التوصيل الإنسانية.

وأضافت أن هناك شحنة أخرى من السماد الروسي من المقرر أن يتم إرسالها من ميناء أوروبي إلى غربي أفريقيا.

يشار إلى أن الأمم المتحدة تسعى إلى تسهيل عمليات التصدير الروسية في إطار اتفاق الحبوب مع روسيا وأوكرانيا.

واشتكت موسكو أيضا إنه لا يُسمح للحبوب والسلع الزراعية الروسية بالوصول إلى الأسواق العالمية.

وأعلنت الأمم المتحدة أمس الخميس تمديد العمل بالاتفاق الذي يتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب بأمان من موانئها بالبحر الأسود على الرغم من الغزو الروسي.

ويشار إلى أنه كان من المقرر أن ينتهى الاتفاق غدا السبت.