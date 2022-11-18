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شركة فيزا المالية الأمريكية العملاقة تعلن تعيين رئيس تنفيذي جديد

د ب أ
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 5:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 5:51 ص

أعلنت شركة فيزا للخدمات المالية الأمريكية، يوم الخميس، أن رايان ماكينيرني سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارا من شباط/فبراير المقبل.

ويشغل ماكينيرني حاليا منصب رئيس شركة فيزا، وهو المنصب الذي شغله منذ 2013.

وسيتولى المنصب خلفا لألفريد كيلي، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2016 ورئيس مجلس الإدارة منذ عام 2019.

وقال كيلي:"لا يمكنني التفكير في قائد أفضل للاستمرار في وضع شركة فيزا في مركز حركة الأموال بطرق مبتكرة بشكل متزايد".

وتابع "أشعر بالفخر لأنني أعهد إلى رايان بقيادة هذه الشركة العظيمة وأنا واثق من أن فيزا مستعدة لتحقيق المزيد من النجاح في السنوات القادمة".

وبعد تعيين ماكينيرني ، سيتولى كيلي منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة

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