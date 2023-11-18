رئيسة المفوضية الأوروبية تتفقد معبر رفح البري وتزور المصابين الفلسطينيين

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وصلت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى مطار العريش الدولي قادمة من العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان في استقبالها وفد رفيع المستوي برئاسة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في استقبال المساعدات الخاصة بقطاع غزة وتخزينها في مخازن مؤمنة في مدينة العريش وإعادة ايصالها الي قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشمال سيناء.

ومن المنتظر أن تقوم رئيسة المفوضية الأوروبية بجولة في محافظة شمال سيناء وتفقد معبر رفح البري وتفقد المساعدات وزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أشادت بدور مصر في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدة رفضها للتهجير القسري ضد الفلسطينيين، وذلك خلال لقاءها اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي.