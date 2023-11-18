أبدى الفنان أحمد العوضي، اندهاشه إزاء تكرار شائعة انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز على مدار اليوم، موضحا أنه لا يعيرها اهتمامه.

ورد خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، على محاولات اختلاق المشاكل بينهما، قائلا: «ولا حد يقدر يضرني بسبب ارتباطنا، اللي عايز يقول يقول كلامه ميشغلنيش في حاجة، أنا يهمني ياسمين نفسها».

وأضاف أن طبيعته الشخصية لا تجيد التعبير عن المشاعر تجاه الآخر، نافيا في الوقت ذاته التشارك سويا مع زوجته في عمل درامي خلال موسم دراما رمضان المقبل، قائلا: «كل واحد مننا في مسلسل

مختلف».

وأشار إلى استعداده لبطولة مسلسل «حق عرب» خلال موسم رمضان المقبل، لافتا إلى اكتفائهما بالتعاون الثنائي بمسلسلي «ضرب نار- اللي مالوش كبير» والانفصال الفني مؤقتا؛ من أجل إتاحة كل طرف للآخر الحرية في اختيار الأعمال الراغب في تقديمها المرحلة المقبلة.

وأعرب عن فخره بانتساب أغلب جمهوره إلى الطبقة الشعبية، قائلا: «أنا بحب أقدم الأدوار الشعبية؛ علشان شبهي أكثر من دور الصعيدي».