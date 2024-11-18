 زعيم كوريا الشمالية يستعد للحرب: وصلنا إلى أسوأ مرحلة في التاريخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زعيم كوريا الشمالية يستعد للحرب: وصلنا إلى أسوأ مرحلة في التاريخ

د ب أ
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 6:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 6:52 ص

طالب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون جيش بلاده بأن يركز كل جهوده على إكمال الاستعدادات للحرب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية اليوم الاثنين.

وذكرت الوكالة أن كيم وصف شبه الجزيرة الكورية بأنها "أكبر نقطة ساخنة في العالم"، وذلك في كلمة ألقاها إلى قادة الكتائب في بيونج يانج يوم الجمعة.

كما اتهم كيم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتسبب في وصول التوترات في شبه الجزيرة "إلى أسوأ مرحلة في التاريخ"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد ذكرت أول أمس السبت، نقلا عن مصادر، أن كوريا الشمالية تدعم الآن روسيا في حربها ضد أوكرانيا ليس فقط بالجنود والذخيرة ولكن أيضا بالمدفعية الثقيلة.

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