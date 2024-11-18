 استمرار حركة الصيد رفم تساقط أمطار غزيرة في كفر الشيخ - بوابة الشروق
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استمرار حركة الصيد رفم تساقط أمطار غزيرة في كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 9:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 9:15 ص

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ الساحلية، ومنها مدن بلطيم ومطوبس والبرلس، اليوم الاثنين، تساقط أمطار غزيرة ومتوسطة مع رياح شديدة، وتسبب ذلك في تكوين العديد من البرك والتجمعات المائية بعدد من الطرق والشوارع.

وانتشلت الوحدات المحلية بالبربس وبلطيم ومطوبس، مياه الأمطار والتجمعات المائية من الطرق والشوارع عبر سيارات الوحدات المحلية إلى شبكات الصرف الصحي.


كما شهدت المدن الساحلية استمرار حملات الصيد من قبل الصيادين رغم الأجواء الممطرة.

وقال محمد شرابي شيخ الصيادين في البرلس ل"الشروق" إن المناطق والمدن الساحلية شهدت تساقط أمطار غزيرة ورغم ذلك آلاف الصيادين خرجوا إلى رحلات الصيد ومراكب الصيد بدون تردد فجر اليوم محملين بالطعام والوقود والثلج لحفظ الأسماك.

وأوضح أنه طالب الصيادين بالحذر من الطقس وارتفاع أمواج البحر والحفاظ على أرواحهم ومراكب وسفن الصيد.

وأكد أن رحلات الصيد مستمرة وميناء الصيد مفتوح أمام الصيادين ومراكب وسفن الصيد.

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