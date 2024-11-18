قال مسؤولون إن رجلا نفذ سلسلة من عمليات الطعن عبر شوارع مانهاتن أشهر منطقة في مدينة نيويورك صباح اليوم الاثنين ، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة دون أن يوجه أي كلمة إلى ضحاياه.

وقالت السلطات إن الشرطة احتجزت المشتبه به - 51 عاما بعد أن عثرت عليه وملابسه ملطخة بالدماء، حاملا في يديه سكينتي مطبخ. ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه به وضحاياه على الفور.

وقال إريك آدامز عمدة نيويورك في مؤتمر صحفي، :" إنهم ثلاثة من سكان نيويورك. هجمات غير مبررة تركتنا نبحث عن إجابات حول كيفية حدوث شيء كهذا".

ووصف آدامز حادث العنف بأنه "مثال واضح وجلي" على الإخفاقات في نظام العدالة الجنائية وغيرها.

وقال العمدة الديمقراطي ، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل، إن المشتبه به، الذي يبدو أنه مشرد، سبق معاقبته قضائيا في قضية جنائية قبل بضعة أشهر.