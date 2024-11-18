الاحتلال يرسل تعزيزات إلى قلقيلية ويشن حملة اعتقالات بمدن الضفة

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أفادت مصادر فلسطينية محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وواصلت حملة الاعتقالات في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية، وسط اشتباكات مع مقاومين في مخيم بلاطة بنابلس.

وذكرت منصات فلسطينية، أن جيش الاحتلال أرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وذلك بالتزامن مع اقتحام قرية جيت شرق المدينة.

وشمالي الضفة الغربية أيضا، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وحاصرت قوات الاحتلال المخيم ونشرت قناصة، وسط تحليق مكثّف لطائرات الاستطلاع قبل أن تدفع بجرافات وآليات مصفحة إلى داخل المخيم وتُدمر شوارع وبنى تحتية.

وقالت مصادر محلية إن عملية الاقتحام تخللها إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

ونقلت منصات فلسطينية عن سرايا القدس-كتيبة نابلس، أن مقاتليها ومقاومين آخرين تصدوا في مجموعات بلاطة لقوات العدو خلال اقتحام مخيم بلاطة في محور صرح الشهداء وأمطروا جنود العدو بزخات كثيفة من الرصاص.

وذكرت الكتيبة أن مقاتليها تمكنوا من تفجير جرافة عسكرية بعبوة وإعطابها في مخيم بلاطة.

وبالقرب من نابلس أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب المدينة ودهمت عددا من الأحياء بها.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاقتحام ترافق مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وانتشار كثيف لقوات راجلة من جيش الاحتلال.

وأضافت المصادر أن شبانا استهدفوا القوات المقتحمة للبلدة بالزجاجات الحارقة، في محاولة لصدها، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.



وكان شهود عيان أفادوا بأن جيش الاحتلال اقتحم قرية بيت فوريك شرق مدينة نابلس، واعتقل شابين من داخل صالون للحلاقة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي سبسطية وبيتا في نابلس.

وشمالي الضفة أيضا، ذكرت وكالة "وفا" أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة جَبَع جنوب مدينة جنين واعتقل شابا. وأضافت أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من مستوطنة "حومش"، وانتشرت في شوارع البلدة، وسط مواجهات، كما أقامت حاجزا اعتقلت الشاب من خلاله.

• اعتقالات مخيم الدهيشة

وجنوبي الضفة الغربية المحتلة، أفادت مصادر للجزيرة باقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة ببيت لحم، وحاصرته ونشرت قوات كبيرة في أحيائه، وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال اعتقل حتى الآن 15 مواطنا ضمن حملة اعتقالات واسعة يشنها بالمخيم، وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دهمت مطبعة في المخيم.

وفي محافظة الخليل، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة دورا، كما اعتقلت 3 شبان خلال اقتحامها بلدة سلواد شمال شرقي رام الله.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن 783 شهيدا، ونحو 6300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.